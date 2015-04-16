القبض على شخص بحوزته طبنجة وتمثال يشتبه فى أثريته بالبحيرة

تمكنت قوة من مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة المعينين لرئاسة كمين التوفيقية الحدودى اليوم الخميس، من ضبط السيارة رقم ج ن 8753 "ملاكى" قيادة محمد خ ع صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم 8 شارع التمساح العجوزة جيزة، وبحوزته طبنجة صوت تحمل رقم 4746 وبداخلها طلقة صوت، وكذا تمثال أسود اللون طوله حوالى 25 سم لرجل منقوش يشتبه أن يكون "آثار فرعونية".إعلان - Ads إعلان - Ads
وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع والتمثال قام بشرائه من أحد البازارات بالقاهرة، وأخطرت هيئة آثار البحيرة لاتخاذ شئونها، وتحرر المحضر 3465 /2015 إدارى مركز شرطة كوم حمادة.