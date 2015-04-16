القبض على شخص بحوزته طبنجة وتمثال يشتبه فى أثريته بالبحيرة

تمكنت قوة من مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة المعينين لرئاسة كمين التوفيقية الحدودى اليوم الخميس، من ضبط السيارة رقم ج ن 8753 "ملاكى" قيادة محمد خ ع صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم 8 شارع التمساح العجوزة جيزة، وبحوزته طبنجة صوت تحمل رقم 4746 وبداخلها طلقة صوت، وكذا تمثال أسود اللون طوله حوالى 25 سم لرجل منقوش يشتبه أن يكون "آثار فرعونية".

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع والتمثال قام بشرائه من أحد البازارات بالقاهرة، وأخطرت هيئة آثار البحيرة لاتخاذ شئونها، وتحرر المحضر 3465 /2015 إدارى مركز شرطة كوم حمادة.