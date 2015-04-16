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القبض على عاطل بحوزته حشيش وعملات مزيفة بالإسكندرية

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القبض على عاطل بحوزته حشيش وعملات مزيفة بالإسكندرية القبض على عاطل بحوزته حشيش وعملات مزيفة بالإسكندرية
وردت معلومات لضباط قسم مباحث رعاية الأحداث بالإسكندرية تفيد بقيام "محمد.ر.أ" 28 سنة عاطل مقيم دائرة ثان الرمل محكوم عليه فى القضية جنح أول المنتزه "سلاح أبيض" غيابياً بالحبس لمدة 6 شهور بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته عدد "21" لفافة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 70 جراما" وعدد "8" ورقات مالية فئة المائة جنيه "مقلدة" وسلاح أبيض "مطواة" مبلغ 380 جنيها أثناء تواجده بمنطقة سكنه .

أقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والعملات المقلدة بقصد ترويجها .

وتحرر المحضر جنايات ثان الرمل، وجار العرض على النيابة.

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