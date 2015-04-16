القبض على 3 عاطلين بحوزتهم سلاح نارى وسيارة مسروقة فى كوم أمبو

تمكنت اليوم الخميس قوة أمنية برئاسة الرائد هانى أبو علم رئيس مباحث كوم أمبو بأسوان والنقيب محمود شعير معاون المباحث من ضبط ثلاثة عاطلين بحيازتهم سلاح نارى وكمية من الأقراص المخدرة وسيارة مبلغ بسرقتها فى مدينة كوم أمبو مطلع العام الجارى.

وتبين أن 2 من المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم لهم معلومات جنائية مسجلة ومطلوبين على ذمة قضايا، تحررت المحاضر اللازمة وجار عرض المتهمين والمضبوطات على النيابات المختصة.

وكانت قد قامت الأجهزة الأمنية بأسوان تحت إشراف العميد حسين حامد ورئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية بشن حملة تفتيشية استهدفت الخارجين عن القانون بدائرة مركز كوم أمبو.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث كوم أمبو من ضبط المتهم (محمود.م) 21 سنة عاطل والسابق اتهامه فى (6) قضايا وبحيازته فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من نفس العيار و(81) قرص مخدر (تامول)، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، تحرر بذلك المحضر (1815) إدارى كوم أمبو.

كما أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط المتهم (خميس.م) 27 سنة عاطل والمطلوب التنفيذ عليه فى (4) قضايا وبرفقته المتهم (محمود.أ) 29 سنة عاطل ومقيم محافظة الجيزة أثناء استقلالهما سيارة نقل.

بالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أنها مبلغ بسرقتها من المواطن (عبد العظيم.ح) 62 سنة مزارع، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب واقعة السرقة وباستدعاء مالك السيارة أقر بملكيتها تحرر عن الواقعة المحضر (42)أحوال كوم أمبو، وجار العرض على النيابة العامة.