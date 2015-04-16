أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

توقف حركة قطارات الصعيد بعد العثور على جسمين غريبين بجوار محطة ببنى سويف

Google+ Print
توقف حركة قطارات الصعيد بعد العثور على جسمين غريبين بجوار محطة ببنى سويف توقف حركة قطارات الصعيد بعد العثور على جسمين غريبين بجوار محطة ببنى سويف

توقفت حركة قطارات الصعيد، صباح الخميس، إثر العثور على جسمين غريبين على خط السكك الحديدية بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف.

كان اللواء محمد أبوطالب، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من الرائد عبدالله السنوسي، رئيس مباحث الواسطى، يفيد بالعثور على جسم غريب على خط السكك الحديدية، على بعد 300 متر من محطة قطار الواسطى، وتم إيقاف حركة القطارات.

وانتقل العميد خلف حسين، رئيس مباحث المديرية، وخبراء المفرقعات إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود عدد 2 «كيسة كمبيوتر» مثبته أسفل شريط السكة الحديد بها أسلاك كهربائية موصلة ببطارية صغيرة، وساعة قديمة، على هيئة «تايمر»، إلا أنها خالية من المتفجرات.

تم إيقاف حركة القطارات على الخطين الصاعد والنازل القادمين من القاهرة إلى أسوان والعكس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا