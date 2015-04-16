توقف حركة قطارات الصعيد بعد العثور على جسمين غريبين بجوار محطة ببنى سويف

توقفت حركة قطارات الصعيد، صباح الخميس، إثر العثور على جسمين غريبين على خط السكك الحديدية بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف.

كان اللواء محمد أبوطالب، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من الرائد عبدالله السنوسي، رئيس مباحث الواسطى، يفيد بالعثور على جسم غريب على خط السكك الحديدية، على بعد 300 متر من محطة قطار الواسطى، وتم إيقاف حركة القطارات.

وانتقل العميد خلف حسين، رئيس مباحث المديرية، وخبراء المفرقعات إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود عدد 2 «كيسة كمبيوتر» مثبته أسفل شريط السكة الحديد بها أسلاك كهربائية موصلة ببطارية صغيرة، وساعة قديمة، على هيئة «تايمر»، إلا أنها خالية من المتفجرات.

تم إيقاف حركة القطارات على الخطين الصاعد والنازل القادمين من القاهرة إلى أسوان والعكس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.