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شركة الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها لعدن وصنعاء

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شركة الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها لعدن وصنعاء شركة الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها لعدن وصنعاء
علقت شركة الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى مدينتى عدن وصنعاء اليمنيتين حتى الأول من شهر يونيو المقبل بسبب الاشتباكات والأوضاع غير المستقرة التى تشهدها اليمن فى الوقت الراهن.

وذكر بيان نشرته الشركة على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس أن "السبب فى إلغاء رحلاتنا إلى مدينتى صنعاء وعدن هو حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن وستبقى تلك الرحلات معلقة حتى الأول من يونيو المقبل".

يشار إلى أنه منذ 26 مارس الماضى تواصل طائرات تحالف تقوده قصف مواقع عسكرية لمسلحى جماعة الحوثيين ضمن عملية "عاصفة الحزم"، التى تقول الرياض إنها تأتى استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادى بالتدخل عسكريا "لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية".
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