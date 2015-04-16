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مصادر يمنية : مقتل وإصابة عشرات الحوثيين فى غارات جوية فى أبين

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مصادر يمنية : مقتل وإصابة عشرات الحوثيين فى غارات جوية فى أبين مصادر يمنية : مقتل وإصابة عشرات الحوثيين فى غارات جوية فى أبين
أفادت مصادر محلية يمنية اليوم الخميس بسقوط عشرات القتلى والجرحى من مسلحى جماعة أنصار الله الحوثية فى غارات استهدفت مواقع تابعة لهم فى محافظة أبين جنوبى البلاد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن طيران تحالف "عاصفة الحزم" شن عدة غارات استهدفت مواقع الحوثيين فى مدينة لودر بمحافظة أبين ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم.

وأشارت إلى أن عددا من جثث الحوثيين شوهدت وقت نقلها من أماكن القصف، فيما تم نقل آخرين إلى مستشفيات للعلاج.

وأضافت المصادر أن من بين المواقع التى تم قصفها ويتمركز فيها الحوثيون مثلث الكهرباء وجبل السويف ورأس الحمراء وهى مواقع جبيلة مطلة على مدينة لودر .

وأشارت إلى أن قوات عاصفة الحزم تمكنت من تدمير آليات ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين جراء هذا القصف الذى وصف بالعنيف ،فيما شوهدت أعمدة الدخان واشتعال النيران بكثافة من المواقع التى تم قصفها.

ونفذ طيران "عاصفة الحزم" عدة غارات خلال الأيام الماضية على مواقع للحوثيين فى مدينة لودر ومدن أخرى فى محافظة أبين خلفت قتلى وجرحى.

ويشن تحالف "عاصفة الحزم" منذ ثلاثة أسابيع غارات جوية متعددة على مواقع الحوثيين فى العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى .
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