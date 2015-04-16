ضبط قياديين بتنظيم الإخوان الإرهابي بطهطا في سوهاج‎

تمكن ضباط مباحث مركز طهطا، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام بسوهاج، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، استهدفت عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي من ضبط عنصرين ينتميان لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتم ضبط المدعو عمرو ربيع عبده بخيت 31 سنة محاسب حر ومقيم شارع الشهيد علء البنا – بندر طهطا، ومحمد ضاحي حمدان عبد الرحيم 34 سنة موظف بالأوقاف ببندر طهطا ومقيم شارع النهضة – دائرة قسم طهطا، والمطلوبان في القضية رقم 1648 إداري قسم طهطا لسنة 2015م لانتمائهما لتنظيم الإخوان الإرهابي ومحاولتهما إحياء نشاطهم والإعداد إلي المسيرات الإخوانية المناهضة ضد مؤسسات الدولة.