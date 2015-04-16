ناشطون: طيران الجيش السورى يكثف من غاراته على حلب لليوم الخامس

أفاد ناشطون سوريون أن طيران الجيش السورى واصل تكثيف غاراته على مناطق عدة فى محافظة حلب شمالى البلاد لليوم الخامس على التوالى.

وبث ناشطون تسجيلا مصورا يظهر حجم الدمار الذى خلفه إلقاء الطائرات للبراميل المتفجرة على حى السكرى فى المدينة، حيث سقط 3 قتلى على الأقل، وعدد غير محدد من الجرحى.

وذكر "شبكة سوريا مباشر" على موقعها الإليكتروني: إن اشتباكات اندلعت بين "كتائب الثوار" والجيش السورى على أطراف حى القابون فى العاصمة دمشق، كما شن الطيران الحربى للجيش السورى غارات على محيط مطار كويرس فى مدينة حلب ، حيث أحصى الناشطون 5 غارات جوية بالصواريخ والبراميل المتفجرة.

وأضافت الشبكة أنه قتل ثلاثة أشخاص "أب وطفليه" من جراء الغارات الجوية للطيران الحربى السورى على بلدة سرمين فى ريف إدلب، شمالى البلاد.

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