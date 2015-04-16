توكل كرمان وكيلة للخارجية اليمنية وتمارس عملها من تركيا

ذكرت مصادر يمنية أن رياض ياسين القائم بأعمال وزير الخارجية اليمني، قرر تكليف الناشطة السياسية اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بالقيام بأعمال وكيل وزارة الخارجية لشئون أوروبا والشرق الأوسط.

وأوضح قرار وزير الخارجية الصادر يوم 12 أبريل الحالى ونشرته وسائل إعلام يمنية أنه تم نشر القرار فى النشرة الداخلية للوزارة وتعميمه على جميع السفارات، وأن كرمان ستمارس عملها من مقر السفارة اليمنية بتركيا.

يذكر أن وزير الخارجية اليمنى يمارس عمله من السفارة اليمنية بالرياض، فيما تتواجد توكل كرمان فى تركيا وافتتحت هناك قناة فضائية منذ حوالى شهرين أسمتها بلقيس وتبث من اسطنبول، وهى من أشد المعارضين للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح والحوثيين.

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