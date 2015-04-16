إصابة شخص ونفوق 16 رأس ماشية في حريق نشب فى 3 حظائر بأخميم بسوهاج‎



> أصيب شخص ونفوق 16 رأس ماشية في حريق نشب بعدد 3 حظائر مواشي بناحية الصوامعة شرق – دائرة مركز أخميم.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بناحية الصوامعة شرق – دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية، وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده.

بالفحص تبين نشوب الحريق بعدد “3″ حظيرة مواشي مسقوفين بالبوص والجريد والعروق الخشبية دور أرضي بمنازل كل من : خلف صابر محمود السيد – مدرس ، وليد صابر محمود سن 31 حاصل علي بكالوريوس علوم وتربية ،ناصر صابر محمود ، محمود صابر محمود ، محمد صابر محمود ، أحمد صابر محمود – ويقيمون بذات الناحية.

نتج عن الحريق إصابة الثالث ” بحروق متفرقة بالجسم ” وتم نقله لمستشفي أخميم المركزي.

وانحصرت التلفيات في نفوق عدد “16″ رأس ماشية وعدد “2″ خيل واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

بسؤال الأول والثاني أيدا ما جاء بالفحص ولم يتهما أحد بالتسبب في نشوب الحريق ولم يعللا سبباً للحريق.

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنيـة، كما تم أخطار الإدارة البيطرية بأخميم للإنتقال وإتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4539 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.