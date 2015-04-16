ضبط عدد من الهاربين ومخدرات وسلاح فى حملة أمنية بالقليوبية

شنت مباحث القليوبية، حمله مكبرة "حملة اليوم الواحد" بدائرة قسمى أول وثان بنها، وذلك لضبط الخارجين على القانون والمحكوم عليهم غيابيا والهاربين من أحكام، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت تعليمات اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، للعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث بضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات فقامت حملة مكبرة شاركت فيها إدارة البحث الجنائى والمقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثانى والمقدم محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول وأسفرت عن ضبط 2 سلاح نارى (فرد محلى) 4 قضايا مخدرات "إتجار" بإجمالى وزن 250 كيلو جرام بانجو، و190 جم حشيش.

كما تم ضبط 100 محكوم عليه، بإجمالى أحكام منفذة 531 حكما منهم عدد 237 حكم حبس "170 جزئى – 67 مستأنف"، وعدد 6 أحكام جناية، كما تم تحرير 124 غرامة، و70 مخالفة، وتحصيل 4000 جنيه.