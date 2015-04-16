اليوم..نظر جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية التلاعب بالبورصة

تنظر اليوم الخميس، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، فى قضية "التلاعب بالبورصة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف وأمانة سر أيمن محمود.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".

- يوميات علاء وجمال مبارك.. من «سيلفى» أفراح الكورنيش لـ«عزاء» عمر مكرم.. نجلا الرئيس الأسبق حضرا حفل زفاف بأحد الفنادق الشهيرة لرجل أعمال على النيل.. وسوزان تحذرهما من الظهور المتكرر للدواعى الأمنية