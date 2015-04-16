خالد الصاوى مهاجما مخرجتين دعيتا لخلع الحجاب: لأجعلن مصر تضيق بأمثالكما

علق الفنان خالد الصاوى، على الدعوات المطالبة بتنظيم مظاهرات للمطالبة بخلع الحجاب قائلاً: "ارفعوا يدكم عن ايست، ايزيس، الست، ست الكل المصرية، منبع الرجال الأشداء وينبوع الحنان المسئول، الصامدة حين هرب الأرايل، مجدوها، واقتلوا المتحرش".

وهاجم الصاوى اثنتين من زملائه من المخرجين، لم يذكر اسمهما، قائلاً: "الزميلتان المخرجتان، طالما تستحلان تحقير المحجبة وتسبحان فى بانيو المستشرق، فسأجردكما من السربون لأكشف دعارة باريس، ولأجعلن مصر تضيق بأمثالكما".

وواصل قائلاً: "هل يمكن للمسيو أن يهاجم الخليجى فى زيه؟ أتبصق على تراث اليابان والصين؟، هل تحقر ملوك لندن؟ إذن تذكر، مصر أمة نبيلة، تسترد ذاتها قدسها أو فارقها".

وتابع قائلاً: "اللى بيتصلوا بى عشان نهدى الجو احنا زملا والفقع ده، أنتم عارفينى من سن ١٧، مش قاتلت لكرامة غير المحجبة؟ اشمعنى؟ جلكم امر؟ وداعش تحصد بعدكم".

ووجه الصاوى الشكر لزوجته مى كريم، التى قامت بالرد على دعوة الكاتب شريف الشوباشى بتنظيم مظاهرة لخلع الحجاب، مطالبة المثقفين باحترام حريات الشعب بشأن قضية ارتداء الحجاب أو خلعه.

وقال خالد الصاوى عن زوجته، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحمد لله على زوجة محترمة، تحترم البشر، تكره التمييز، ترمى المتجنى بجرمه، درست على مناهج الغرب كى تدافع عن أهلها لا كى تنسلخ عن وجدان أمتها كما يفعل المنسلخون.. المنسلخون المسلوقون.. شكرا ست الدار، زوجتى الصالحة وحبيبتى التى لم تخذلنى قط".

بينما اشتعل موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بالتويتة التى كتبها الصاوى، دون أن يوضح سببها، أو الأشخاص الموجهة إليهما، ودشن المستخدمون هاشتاج حمل عنوان "خالد الصاوى"، لقى تفاعلاً كبيراً من قبل الرواد.



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