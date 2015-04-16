الجامعة العربية تؤكد عدم وجود انتهاكات تؤثر على نتائج إنتخابات السودان

أكدت بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات السودانية، إن فرقها للمراقبة أجرت جولات ميدانية على عدد من المراكز فى العاصمة الخرطوم، وتوصلت إلى أن عملية الاقتراع سارت حتى يومها الثالث بهدوء وسلاسة دون خروقات أو انتهاكات.

وقال مبعوث الجامعة العربية بالسودان، السفير صلاح حليمة، عقب لقائه برفقة وفد بعثة الجامعة لمراقبة الانتخابات، مساء اليوم مع مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم غندور، إن الجامعة العربية مهتمة كثيرا بالانتخابات السودانية، وأن بعثتها للمراقبة بصدد إعداد تقرير خلال شهر أو شهرين وإصدار بيان بذلك.

وحول أبرز القضايا التى تناولها لقاء بعثة الجامعة العربية مع غندور، قال حليمة، "إنه تناول وجهات النظر حول القضايا السودانية المطروحة حاليا والمستقبلية، وسبل التعاون المشترك بين الجامعة والسودان، خاصة وأن للجامعة العربية دور متنام فى المجالات السياسية والأمنية والإنسانية".