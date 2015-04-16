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نائب الرئيس العراقى يطالب التحالف الدولى بقصف مقار داعش فى الأنبار

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نائب الرئيس العراقى يطالب التحالف الدولى بقصف مقار داعش فى الأنبار نائب الرئيس العراقى يطالب التحالف الدولى بقصف مقار داعش فى الأنبار
اجتمع نائب الرئيس العراقى أسامة النجيفى مساء الأربعاء بمحافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة وأعضاء المجلس، بحضور رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبورى ورئيس حركة الحل الدكتور جمال الكربولى ووزير التخطيط العراقى سلمان الجميلى.

وأكد النجيفى ضرورة دعم التحالف الدولي الفوري بقصف مقار تنظيم داعش الإرهابى فى الأنبار، ونظرًا للوضع الخطير، على إرسال قطاعات عسكرية وأفواج شرطة لدعم المقاتلين فى مواجهة داعش ، مع تزويد أبناء الانبار بكل مايحتاجونه من سلاح وعتاد وتجهيزات.

وأضاف النجيفى: لم يعد الامر فى الأنبار يتحمل التسويف أو التبرير، ولا بد ان تقاد المعارك بشكل مباشر من قبل خبراء ومهنيين من أهل الأنبار تحديدا، كما يتطلب الواجب الوطنى والاخلاقى والمبدئى تقديم الدعم الفوري للنازحين اليوم والأيام السابقة بسبب هجمات داعش.
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