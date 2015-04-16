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البنتاجون يستبعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة الرمادى غربى العراق

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البنتاجون يستبعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة الرمادى غربى العراق البنتاجون يستبعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة الرمادى غربى العراق
استبعدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إمكانية سيطرة تنظيم داعش على مدينة الرمادى فى الأنبار غربى العراق خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم تقدم التنظيم المتشدد فى بعض المناطق المحيطة بالمدينة أمس الأربعاء.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى اليوم "الخميس"، عن المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل ستيف وارن فى مقابلة مع قناة "الحرة" الفضائية قوله إن التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن كثف ضرباته الجوية على مواقع داعش فى المنطقة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الرمادى تبقى محل نزاع بين القوات العراقية المرابطة فى المدينة وعناصر داعش.

وأشاد وران بالتعاون بين التحالف الدولي والقوات العراقية على الأرض، مشيرا إلى أن عملية تكريت نموذج ناجح للتعاون العسكرى الأمريكى العراقى.

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