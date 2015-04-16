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سقوط 91 محكوما عليهم بشمال سيناء

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سقوط 91 محكوما عليهم بشمال سيناء سقوط 91 محكوما عليهم بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان أمنى لها عن ضبط 279 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقامت حملة من ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط قسم شرطة رابع العريش بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى بمنطقتى حى الصفا والسمران.

وأضاف البيان أنه تم فحص 145 منزلا و4 فنادق، وضبط 91 محكوما عليهم، بينهم "س م س"، والمطلوب للتنفيذ عليه فى قضيه محكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المؤبد، وحضر من تلقاء نفسه المحكوم عليه "م ج ا"، والمطلوب للتنفيذ عليه فى قضيه مخدرات محكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المشدد ثلاث سنوات، و50 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، 10 محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف، 20 محكوما عليهم فى جنح الغرامات الجزئية 9 محكوم عليهم فى جنح المخالفات.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب بالمنطقة الجنوبية من فحص 51 حالة اشتباه تم فحصهم وصرفهم.

وقامت حملة مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى وقسم شرطة رابع العريش مدعومة بقوات الأمن المركزى بمنطقتى حى الصفا وحى السمران، وأسفرت مجهودات تلك الحملة عن ضبط كل من -"ن خ س"، "أ م س"، وبحوزته 30 بلية صلب متوسطة الحجم، و2 بلية كبيرة الحجم تزن حوالى كجم أثناء تواجده بمنزل "م ط ح" ولم يبرر سبب حيازته للمضبوطات، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك وإدارة التموين بئر العبد من ضبط 4 قضايا تموينية، وتحرير 23 إزالة مخالفة إدارية فورية.

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مصر 365

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