لأسنان قوية خالية من التسوس.. غير فرشاتك ومعجونك كل 100 يوم

كل 100 يوم استبدل فرشاة ومعجون الأسنان بأنواع جديدة، نصيحة تقدمها الدكتورة هدى منصور أخصائية طب الفم والأسنان، موضحة أن الاحتفاظ بالفرشاة والمعجون أكثر من 100 يوم قد يعرض مستخدمها إلى الإصابة بالبكتيريا، وعدم قدرته على تنظيف أسنانه بشكل كامل. التنظيف الوهمى بالفرشاة والمعجون لفترة طويلة

>التنظيف الوهمى، وهو الخطأ الذى يقع فيه الكثيرون عند غسيل أسنانهم بالفرشاة والمعجون، معتقدين أنهم قادرين على تنظيف أسنانهم بشكل كامل، والتخلص من كم البكتيريا والفطريات النامية فى الفم واللثة، وحماية الأسنان والضروس من التسوس، هو ما يحدث بعدم تغيير الفرشاة والمعجون بين الحين والآخر. أهمية تغيير الفرشاة والمعجون كل 100 يوم

>فمعجون الأسنان، حسبما توضح هدى، يفضل تغييره بين الحين والآخر، وهو ما يجعل بكتيريا الفم لا تعتاد على مكوناته، ويمكن للمعجون حينها الفتك بالبكتيريا وفطريات الفم، كذلك فرشاة الأسنان التى تصبح أسنانها بمرور الوقت أقل صلابة، وغير قادرة على النفاذ بين الأسنان وثنايا الضروس، وهو ما يمكن الفطريات والبكتيريا من المكوث لفترة أطول بينها، وهو ما يتسبب فى المزيد من التسوس.

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شبكةعيونالإخبارية

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