اليوم.. جامعة أسوان تختتم فعاليات الصندوق القومى لرعاية الطلاب بالسودان

تختتم جامعة أسوان مساء اليوم الخميس، الفعاليات المشتركة مع الصندوق القومى لرعاية الطلاب بجمهورية السودان، تحت رعاية الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، والدكتور عبد القادر محمد عبد القادر، نائب رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور منصور كباش، على أن الفعاليات بدأت يوم 11 أبريل، وتستمر حتى 20 أبريل، ومن المقرر تنظيم حفل ختام الفعاليات مساء اليوم الخميس بمسرح الجامعة بمنطقة صحارى، نظراً لانشغال الوفد الزائر بالانتخابات الرئاسية السودانية.

وأوضح رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك 18 طالباً من جمهورية السودان، تابعين للصندوق القومى لرعاية الطلاب السودانيين، مشاركين فى الفعاليات التى تحتضنها جامعة أسوان، من خلال تقديم عروض إبداع وتراث سودانى، بالإضافة إلى إقامة مباراة لكرة قدم خماسية بين طلاب البلدين، وتختتم الفعاليات بحفل فنى مشترك.

وأشار الدكتور كباش، إلى أن وفد الصندوق القومى يضم 7 شخصيات سودانية، أبرزهم الدكتور محمد سيد العلوى، مدير إدارة المناشط، والدكتور أحمد النور محجوب، مدير شئون الولايات، وآخرين.