"أوقاف كفر الشيخ": غدا.. صلاة الغائب على أرواح الشهداء عقب صلاة الجمعة

أصدر الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، تعليماته بتغيير خطبة الجمعة ليوم غد بمساجد مركز ومدينة كفر الشيخ، ليكون عنوان الخطبة "حرمة الدماء ومنزلة الشهيد فى الإسلام" بدلاً من الخطبة الموحدة بمساجد الجمهورية التى ستكون بعنوان "حق الطريق".

وقرر وكيل وزارة الأوقاف أداء صلاة الغائب على أرواح هؤلاء الشهداء عقب صلاة الجمعة بكل مساجد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وفى سياق متصل، أدان وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ الحادث الإرهابى والإجرامى الجبان - على حد وصفه - مشيراً إلى أن من يفعل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية يجب تطبيق حد القصاص العاجل والعادل عليه لأنهم يسعون فى الأرض تخريبا وفساداً.

- بالصور والأسماء..الإرهاب يستهدف ضباط المستقبل.. استشهاد طالبين بكلية عسكرية وإصابة 5 فى انفجار قنبلة بمحيط استاد كفر الشيخ.. نقل جثتى الشهيدين إلى المشرحة وطائرة عسكرية تقل المصابين لـ"المعادى العسكرى

>