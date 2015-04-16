أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"أوقاف كفر الشيخ": غدا.. صلاة الغائب على أرواح الشهداء عقب صلاة الجمعة

Google+ Print
"أوقاف كفر الشيخ": غدا.. صلاة الغائب على أرواح الشهداء عقب صلاة الجمعة "أوقاف كفر الشيخ": غدا.. صلاة الغائب على أرواح الشهداء عقب صلاة الجمعة
أصدر الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، تعليماته بتغيير خطبة الجمعة ليوم غد بمساجد مركز ومدينة كفر الشيخ، ليكون عنوان الخطبة "حرمة الدماء ومنزلة الشهيد فى الإسلام" بدلاً من الخطبة الموحدة بمساجد الجمهورية التى ستكون بعنوان "حق الطريق".

وقرر وكيل وزارة الأوقاف أداء صلاة الغائب على أرواح هؤلاء الشهداء عقب صلاة الجمعة بكل مساجد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وفى سياق متصل، أدان وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ الحادث الإرهابى والإجرامى الجبان - على حد وصفه - مشيراً إلى أن من يفعل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية يجب تطبيق حد القصاص العاجل والعادل عليه لأنهم يسعون فى الأرض تخريبا وفساداً.

- بالصور والأسماء..الإرهاب يستهدف ضباط المستقبل.. استشهاد طالبين بكلية عسكرية وإصابة 5 فى انفجار قنبلة بمحيط استاد كفر الشيخ.. نقل جثتى الشهيدين إلى المشرحة وطائرة عسكرية تقل المصابين لـ"المعادى العسكرى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365