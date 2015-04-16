شرطة دبي تؤكد خلو الفنادق من أي كاميرات داخل الغرف

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أنه لا يوجد أي كاميرات ظاهرة أو خفية في أي من الغرف في فنادق دبي، نافياً أن يكون الجهاز الذي عرضه أحد الأشخاص في فيديو انتشر أمس كاميرا، ومؤكداً أنه رسيفر حديث، وأن هذا الشخص يراه لأول مرة، واعتقد أنه كاميرا، وقام بتصويره ونشره أمس على أن هناك انتهاكات من الفنادق في دبي لتصوير النزلاء، وأن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إنه تم التحقيق مع الشخص الذي قام بتصوير الفيديو بعد تحديد هويته في غضون ساعات قليلة، واتضح أنه من الجنسية الخليجية، وتم استدعاؤه بعد انتقال فرقة خاصة من التحريات إلى الفندق لمعاينة الغرفة، ورؤية ما تحدث عنه على أنه كاميرا، وتبين أنه مجرد رسيفر حديث، لافتاً إلى أنه كان الأولى بهذا الشخص استدعاء أحد مسؤولي الفندق، وسؤاله عن ماهية هذا الشيء الذي يبدو أنه يراه أول مرة.

خصوصية نزلاء الفندق

ونوه اللواء المنصوري بأن شرطة دبي حريصة كل الحرص على الحفاظ على خصوصية المقيمين والزوار والسائحين في أي مكان وجدوا، وأنها تسخّر كل طاقاتها لراحة الجمهور من أكثر من 200 جنسية على أرض دبي، ولم ولن تسمح لأي اختراقات وانتهاكات للخصوصية من أي شخص أو مؤسسة ضد أي من الأشخاص، وأن قنوات التواصل مع الشرطة متعددة ومتنوعة، وأنها من أسرع الأجهزة الأمنية استجابة في العالم، معرباً عن أسفه من قيام أحد الأشخاص بهذا التصرف غير المسؤول، وأن إدارة الفندق ستقوم بفتح بلاغ ضد هذا الشخص، لذكره اسم الفندق بمعلومات مسيئة في فيديو انتشر في أماكن كثيرة داخل الإمارات وخارجها.

مجرد رسيفر

ومن جانبه، قال العقيد خليفة السليس، مدير إدارة نظم الحماية المسؤولة عن الرقابة على كل الكاميرات الموجودة في دبي، إنه بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تم إرسال فريق إلى الغرفة التي تم تصوير الفيديو داخلها، وتم التأكد من أنه مجرد رسيفر حديث، وموجود مثله في باقي الغرف، وذلك على الرغم من أن الفيديو واضح جداً أنه رسيفر، فإنه للتأكد تم إرسال الفريق.

ونفى العقيد السليس وجود أي كاميرات في الغرف في دبي، مؤكداً أن هناك ضوابط وقوانين واضحة في دبي في ما يتعلق بتركيب الكاميرات في الفنادق والمنشآت العامة في دبي، وأن كل الكاميرات تخضع لرقابة مباشرة من إدارة نظم الحماية، وأنه لم يحرر أي مخالفة لفندق في دبي بأي مستوى في سوء استخدام هذه الكاميرات أو استغلال محتواها، وأن الكاميرات تركّب على المداخل والمخارج والطرقات لمجرد الحماية والرجوع إليها في الحالات الأمنية الضرورية، وليس لانتهاك الخصوصية، وهو أمر معمول به عالمياً ضمن معايير الحماية الأمنية. ونوه السليس بأن الرسيفر الحديث الذي أظهره الشخص على أنه كاميرا موجود في كل الغرف، وأنه مثبت بطريقة ظاهرة، وكان بإمكانه الاستفسار من أي موظف في الفندق عن ماهية الأمر قبل تصوير الفيديو ونشره وتشويه سمعة المكان أو إحداث بلبلة بلا داعٍ.

ويُظهر الفيديو الذي حصلت «البيان» على نسخة منه رجلاً لهجته خليجية، يستعرض بيده رسيفر صغيراً مثبتاً في التليفزيون على أنه كاميرا، مدعياً أن الفندق يقوم بتصوير النزلاء، وأن الكاميرا موجهة إلى السرير، وأنه لا رقيب على هذا الأمر في الفندق، وتبين أن الأمر لا يزيد على كونه مجرد «رسيفر حديث»، وأنه يراه لأول مرة، فظن أنه كاميرا.