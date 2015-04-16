بالصور.. مستأجرو كبائن المنتزه يستنكرون إغلاق الكوبرى الأثرى 4 سنوات

استنكر مستأجرو كبائن المنتزه بالإسكندرية، إغلاق الكوبرى الأثرى داخل حدائق المنتزه منذ 4 أعوام، وقال هانى أبو عقيل، أحد مستأجرى الكبائن "وجدنا معاناة كبيرة فى الاستجابة لمطالب ترميم الكوبرى الأثرى وتقدمنا بأكثر من شكوى ولم يتحرك أحد، بالرغم أن الكوبرى من أهم معالم الإسكندرية القديمة، وممنوع المرور عليه منذ 4 أعوام بسبب تهالك أساساته والخوف من انهياره بالزوار".

وأضاف "أبو عقيل" لليوم السابع أنه إلى الآن لم يتم صيانة الكوبرى وترميمه، فى حين يتم حاليا العمل على قدم وساق، للانتهاء من إقامة مبنى من الخرسانة المسلحة يرتفع 3 أدوار فى ذات الموقع بالرغم من أن قصر المنتزه من المناطق الأثرية، والتى لا يجوز البناء فيها إلا بعد موافقة هيئة الآثار، مشيرا إلى أنه للآن لم يتم تحدد ما إذا كان هذا المبنى مول تجارى أم فندق كبير يتبع إحدى الشركات الاستثمارية.

وأوضح أبو عقيل أن هذا المبنى كان سابقا متحفا للأحياء المائية وتعاقدت شركة المنتزه للاستثمار والسياحة منذ عدة أعوام مع شركة مقاولات لترميمه، ولكن حرصا على النسق التراثى للمنتزه تم فسخ العقد مع الشركة، وفوجئنا منذ شهور ببناء هذا المبنى الخرسانى بينما يترك الكوبرى الأثرى دون ترميم ومغلقا منذ 4 سنوات وكذلك شاطئ سميراميس الأثرى الذى ترك للإهمال وبدون ترميم أيضا.



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المبنى الخرسانى أمام كبائن المنتزه



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المبنى وسط كبائن سميراميس



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كوبرى المنتزه الأثرى والمغلق منذ 4 سنوات