بالصور.. مستأجرو كبائن المنتزه يستنكرون إغلاق الكوبرى الأثرى 4 سنوات
وأضاف "أبو عقيل" لليوم السابع أنه إلى الآن لم يتم صيانة الكوبرى وترميمه، فى حين يتم حاليا العمل على قدم وساق، للانتهاء من إقامة مبنى من الخرسانة المسلحة يرتفع 3 أدوار فى ذات الموقع بالرغم من أن قصر المنتزه من المناطق الأثرية، والتى لا يجوز البناء فيها إلا بعد موافقة هيئة الآثار، مشيرا إلى أنه للآن لم يتم تحدد ما إذا كان هذا المبنى مول تجارى أم فندق كبير يتبع إحدى الشركات الاستثمارية.
وأوضح أبو عقيل أن هذا المبنى كان سابقا متحفا للأحياء المائية وتعاقدت شركة المنتزه للاستثمار والسياحة منذ عدة أعوام مع شركة مقاولات لترميمه، ولكن حرصا على النسق التراثى للمنتزه تم فسخ العقد مع الشركة، وفوجئنا منذ شهور ببناء هذا المبنى الخرسانى بينما يترك الكوبرى الأثرى دون ترميم ومغلقا منذ 4 سنوات وكذلك شاطئ سميراميس الأثرى الذى ترك للإهمال وبدون ترميم أيضا.
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المبنى الخرسانى أمام كبائن المنتزه
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المبنى وسط كبائن سميراميس
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كوبرى المنتزه الأثرى والمغلق منذ 4 سنوات
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