الأحد.. الاحتفال باليوم العالمى للطفل بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

قال عاطف جندى بشاى المدير التنفيذى للجمعية الحديثة للأقباط الإنجيليين بالإسماعيلية إن الجمعية ستنظم الاحتفال السنوى بيوم الطفل العالمى، وذلك يوم الأحد بقاعة مكتبة مصر العامة تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بحضور عدد كبير من الأطفال الأيتام من المدارس الحكومية وذوى الاحتياجات الخاصة ومدرسة النور والأمل للمكفوفين والإدارة التعليمية بالقنطرة غرب والقنطرة شرق وأبو صوير والقصاصين ومدرسة رابعة العدوية ومدرسة الشهيد جواد حسنى بالإسماعيلية.

وتابع عاطف جندى أنه سوف يتم الاحتفال بحضور رجال الدين الإسلامى والمسيحى، وأعضاء مجلس إدارة بيت العائلة بالاسماعيلية وبعض الشخصيات العامة ورجال الأعمال.

وأشار المدير التنفيذى للجمعية إلى أنه سيتم خلال الاحتفال تقديم فقرات فنية وغنائية وفقرات دينية وشعرية واستعراض لمواهب الطلبة، وسيتم تقديم هدايا من قبل الجمعية لجميع الأطفال الحاضرين.