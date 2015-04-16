الزراعة: 344 ألف فدان دخلت الأحوزة العمرانية بـ21 محافظة فى 7 سنوات

قال المهندس يوسف سليمان رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن هناك 344 ألفا و396 فدانا بقرى وعزب ومدن 21 محافظة دخلت الأحوزة العمرانية ككردون مبانى مستقطعة من الأراضى الزراعية، طبقا للقانون منذ 2008 وحتى الآن.

وكلف الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لجنة الحيز العمرانى واللجنة الفنية للاستخدامات المستدامة للأراضى بمركز المعلومات والتوثيق بعمل دورات تدريبية مكثفة لممثلى إدارات حماية الأراضى بالمحافظات لرفع كفاءتهم الفنية فى قراءة الخرائط المساحية والتعامل معها، ليتمكنوا من تحديد الأحوزة العمرانية فى الطبيعة ومراقبة التعديات على الأراضى الزراعية خارج حدود هذا الحيز، ومراجعة مخططات بعض الأحوزة العمرانية للعزب والقرى والمدن التى ترد من هيئة التخطيط العمرانى بالاستعانة بخرائط التصوير الجوى الخاصة من ناحية المساحات المقترح إضافتها للعمران والكثافات السكانية وغيرها، لتسهيل إجراءات اعتماد تلك الأحوزة من لجنة التخطيط العمرانى.

فيما حذرت وزارة الزراعة من التعدى على الأراضى الزراعية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة المخالفين لحماية الأراضى من التآكل وتطبيق كل القوانين التى تجرم التعدى على الأراضى الخصبة، مؤكدة أن آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، يوضح ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية لـمليون و350 ألف حالة على مساحة من الاراضى الزراعية الخصبة بلغت 56 ألف فدان منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وتواصل الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والتنمية المحلية وبمشاركة وزارات الدفاع والإسكان والرى والبيئة بالتنسيق مع المحافظين، العمل فى مشروعات الحيز العمرانى بجميع محافظات الجمهورية، واستكمال الأعمال والتى تشمل 223 مدينة، وما يقرب من 25 ألف قرية ونجع وعزبة.

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