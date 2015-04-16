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مطر الطاير: تعبير عن مكانة الثقافة في تكوين سموه

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مطر الطاير: تعبير عن مكانة الثقافة في تكوين سموه مطر الطاير: تعبير عن مكانة الثقافة في تكوين سموه

 

قال المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، إن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شخصية العام الثقافية للدورة التاسعة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، يعبر باقتدار عن مكانة الثقافة في تكوين سموه، فهو الشاعر وفارس الكلمة، والداعم لكل ما يعزز الهوية الثقافية الوطنية، كما أن سموه مشهود له بغزارة اطلاعه وشغفه المعرفي وانفتاحه على العالم بمختلف ثقافاته، بالإضافة إلى جهوده الحثيثة وتوجيهات ولمسات فكر سموه التي تتجلى في منارة هيئة دبي للثقافة والفنون، التي تفرد أشرعتها للتعاطي مع مختلف إبداعات العالم، وكذلك جائزة الصحافة العربية التي انطلقت من عقله المستنير، لتضيء دروب المواهب والموهوبين في كافة أنحاء الوطن العربي، وليكون الإبداع والتجديد عنصري التعامل بين الإعلاميين المهنيين.

وأشار الطاير إلى أن إبداع سموه، يكمن في نزعته الإنسانية تجاه مختلف الثقافات، فهو يؤمن بالتواصل مع الآخر دون النظر لعرق أو جنس أو دين، وهذا هو أساس شخصية سموه، التي تعلمنا منها أن الثقافة الحقيقية، هي أن تكون إنساناً أولاً وأخيراً.

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