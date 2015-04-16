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النيابة تستعجل تقارير الطب الشرعى والتزوير فى مقتل تاجر باب الشعرية

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النيابة تستعجل تقارير الطب الشرعى والتزوير فى مقتل تاجر باب الشعرية النيابة تستعجل تقارير الطب الشرعى والتزوير فى مقتل تاجر باب الشعرية
أمر محمد بكرى مدير نيابة جنوب القاهرة، باستعجال تقارير أبحاث التزييف والتزوير ومصلحة الطب الشرعى بشأن واقعة قتل عاطل لتاجر بمنطقة بباب الشعرية.

كان قسم شرطة باب الشعرية قد تلقى بلاغاً من الأهالى يفيد بالعثور على جثة "ح.م" 55 سنة تاجر، بشارع باب البحر، والمفرج عنه حديثا من السجن فى القضية رقم 347 لسنة 2015 الأزبكية (فعل فاضح)، ومسجاة على ظهرها بصالة الشقة سكنه ويرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن جرح ذبحى بالرقبة، وآخر بالخد الأيسر.

وقد انتقلت الأجهزة الفنية المعاونة فى حينه وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وأسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "ع.م" 22 سنة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطه، وسلاح أبيض مطواة، وتى شيرت عليه دماء المجنى عليه.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وأمر محمد بكرى مدير نيابة حوادث غرب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة لعرضه على مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة منه لمقارنتها بالبصمات المتواجدة على جثة المجنى عليه، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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مصر 365

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