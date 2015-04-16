تكريم أبرز نجوم الفن في الكويت بغياب حياة الفهد وسعاد عبد الله

أطلق قسم الإعلام بالتعاون مع نادي الإعلام الطلابي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب كشريك، المؤتمر السنوي الثقافي الثاني "ذا سكريبت"، الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 16 نيسان/ أبريل الجاري، بهدف الاحتفاء بالثقافة الكويتية والمواهب الصاعدة ولتحفيز الأجيال القادمة لإكتشاف مواطن الموهبة في داخلهم، ولتقدير إنجازات الأجيال السابقة، بتكريم رموز الفن في الكويت والخليج العربي، بحضور رسمي وفني كبير تقدّمته الشيخة الزين الصباح وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب، والفنانين عبد الحسين عبد الرضا، وسعد الفرج، ومحمد المنصور.

ومن هذا المنطلق، حرص قسم الإعلام بالتعاون مع نادي الإعلام الطلابي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا على الاحتفاء بنجوم الساحة الفنية في الكويت، الذين لهم الفضل في النهوض بالدراما والمسرح بالكويت، وقدموا على مدار سنوات عشرات الأعمال المميزة وحضر التكريم كل من الفنانين: عبدالحسين عبدالرضا، وسعد الفرج، ومحمد المنصور، في وقت تغيبتا الفنانتان حياة الفهد وسعاد عبد الله، فيما لم يخلُ الحفل من الإشارة إلى دور الفنان الكويتي الراحل أحمد الصالح الذي وافته المنية قبل أيام، في إثراء الوسط الفني بالعديد من الأعمال المميزة على مستوى المسرح والاذاعة والتلفزيون.

وبدأت الأمسية بالوقوف دقيقة صمت حداداً على روح الراحل أحمد الصالح من ثم شرع عريف الحفل محمد المؤمن باستعراض السيرة الذاتية للصالح، وأبرز المحطات في مشواره الفني متوجهاً بالشكر إلى كل من حضر لدعم هذا المشروع الوليد ومشيداً بالفنانين الذين قدموا أعمالاً للوطن، لامست الواقع ومست شغاف قلوب الجمهور.

من ثم اعتلى المنصة رئيس قسم الإعلام في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د.فهد السميط ليلقي كلمته قائلاً: "لقد شرفنا اليوم باستضافة هؤلاء النجوم وكان من المحزن جداً أن نسمعهم يتحدثون عن النجم الراحل أحمد الصالح وهم قد عملوا معه لعقود، ونقدم تعازينا الحارة لعائلة الصالح وأصدقائه وكل أفراد المجتمع الذين شاركوا معه في إنجازاته"، وتابع السميط: "الخبرة التعليمية التي سيكتسبها طلابنا في هذا المؤتمر هي نوعان: الأولى هي أنهم اكتسبوا نظرة في الأفق على كيفية تنظيم مثل هذه المؤتمرات العالية المستوى، ثانياً سيكتسبون خبرات غير مسبوقة من الأيقونات التي ساهمت في رفع مستوى التلفزيون والمسرح في الكويت".

كما تحدث رئيس جامعة الخليج د.دونالد بايتس قائلاً: "ما يجعل هذا الحدث مميزاً هو أنه يسلط الضوء على المواهب المحلية في هذا العالم المتنوع، حيث يصعب علينا ملاحظة هذه المواهب المحلية والإبداع حولنا، لذلك أشكر قسم الإعلام في جامعتنا لتنظيم هذا الحدث الكبير ولمساهمتهم في جعل جامعتنا محورا أساسيا للتعليم".

في حين قالت مروى معرفي رئيسة النادي الإعلامي للطلبة في جامعة الخليج عن هذا الحدث: "أتقدم بالشكر للحضور لأجل "ذا سكريبت" وهذا المؤتمر يسلط الضوء على الفنون".

ثم تولت الشيخة الزين الصباح مهمة تسليم الدروع للمكرمين، وهي كيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب، ومن الناشطات في مجال الإنتاج والإخراج السينمائي، حيث أنتجت وأخرجت العديد من القصص الحائزة على جوائز وأفلام طويلة وقصيرة، وإعلانات للخدمة العامة.

وكان أول المكرمين الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا الذي تحدث وعبر عن تقديره لهذه البادرة الطيبة وقال بصوت منهك: "فرصة أن نلتقي بهذه المجموعة المثقفة، الذين أرى فيهم المستقبل وأرى فيهم نفس إصرارانا والعناد الذي تملكنا خلال شبابنا لنثبت وجودنا وتلك الأزمنة عندهم طموح وعزم وكل منهم يبدع في مهنته، وكل شخص منا يريد أن يبرز ويطور في مهنته"، وبالحديث عن الفن قال عبد الرضا: "بدأنا في المسرح المدرسي "ثن أتى حمد الرجيب"، وكونا فرق أهلية، ثم المعهد العالي للفنون المسرحية، وأتمنى للإخوان الأن أن يستمروا وينجزوا لنكون دوماً في الصدارة".

وتلاه تكريم سعد الفرج، الذي شكر القائمين على هذه الأمسية، وقال: "التكريم يزيد الضوء في طريقنا كأن أحد ما مسك بكتفي ويقول مسارك صحيح، والكويت وأهلها على رأسي والنجاح غايتنا"، ليتكرم بعده محمد المنصور الذي تحدث بعد استلامه الدرع قائلاً: "مساء الخير، وشكراً "ذا سكريبت"، والأن دور الشباب ليعمل بكل طاقته، وأتمنى أن يتميزوا في لغه الحوار، لأنها ثقافة وفن، وأعمالنا تكون نصب أعيننا ونهتم في الكيوت وفنها، نحن راحلون لكن الكويت باقية".

كما عرض بعض المشاهد التمثلية لأعمال المكرمين، بالإضافة إلى معلومات سريعة ومختصرة عنهم.

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