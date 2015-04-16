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جورج الراسي يعيد ابنه إلى جويل والأخيرة توضح: "أنا لست مريضة"

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جورج الراسي يعيد ابنه إلى جويل والأخيرة توضح: "أنا لست مريضة" جورج الراسي يعيد ابنه إلى جويل والأخيرة توضح: "أنا لست مريضة"

الخميس 16-04-2015 02:06

أعلن الفنان اللبناني جورج الراسي وزوجته السابقة جويل حاتم خبر طلاقهما رسمياً، من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

فمن جهته، أعلن جورج أن زواجه قد انتهى، وودّع ابنه جو، بعد أن سلمه إلى والدته، وقال إن ابنه هو حبّ حياته، مشيراً إلى أن أنه يحترم جويل لأنها والدة طفله، فكتب جورج: "اليوم طويتُ صفحة زواجي بأفراحٍ وأحزانٍ سطّرتُ حياتي عن حُبٍّ مضى أثمرَ مولوداً هو حب حياتي، لحبّي له أودعته لأمّه بعد عهدٍ و ميثاقِ واحتفظتُ لنفسي بحبّه و قبلتُ فيه مشاهدتي.. وأبقيتُ لنفسي ذكراها لأنها أمٌ.. و حب الأمومة فقط هو الباقي. جورج الرّاسي".

 

بدورها، أعلنت جويل خبر طلاقها عبر  حسابها على موقع "فيس بوك"، واعتبرت أن التحدث بأمور شخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو الخطأ الذي وقعت به هي وجورج، وعبرت عن فرحها بعودة ابنها إلى حضنها، مؤكدةً أنها لن تبعد عنه أبداً.

 

وبخصوص ما قاله جورج بأن جويل مريضة وتتناول الأدوية، أوضحت أنها ليست مريضة وأنها سامحته على هذا الكلام، كما شكرت جويل عائلتها وأصدقائها الذين وقفوا إلى جانبها، وأكدت أن جورج يبقى والد ابنها رغم كل ما حدث.

 

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