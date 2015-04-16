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أمن جنوب سيناء ينجح في ضبط 6 أطنان بانجو بـ”أبوزنيمه “

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أمن جنوب سيناء ينجح في ضبط 6 أطنان بانجو بـ”أبوزنيمه “ أمن جنوب سيناء ينجح في ضبط 6 أطنان بانجو بـ”أبوزنيمه “

أرشيفية

ضبطت مباحث جنوب سيناء اليوم الخميس كميات كبيرة من البانجو داخل مخزن سري بإحدى الوديان الجبلية في أبوزنيمه.

تلقى اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء قد تلقي اخطاراً من العميد محمد خريصه مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد قيام بعض الأشخاص بتهريب المواد المخدرة باستخدام المدقات الجبلية والوديان بمنطقه وادي البدع التابعة لمنطقه الرملة بابوزنيمه دائرة قسم شرطه ابورديس .

تم اعداد حملة أمنية كبري برئاسة الرائد عمرو علي رئيس مباحث أبورديس والنقيب شادي فراج والنقيب محمد خليفه معاوني وحده مباحث القسم، وتم ضبط 6 أطنان من البانجو.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق في الواقعة .

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