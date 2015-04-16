تعرف على الأمراض التى تستدعى إجراء فحص رسم القلب

فحص رسم القلب

فحص رسم القلب أحد أهم الفحوصات الطبية الخاصة بتشخيص الأمراض التى تصيب القلب، وهو ما يجعل إجراءه أمرا هاما للمصابين بأمراض القلب.>قال الدكتور أحمد الوكيل مدرس جراحة القلب والصدر جامعة القاهرة، إن فحص رسم القلب الكهربائى Electrocardiogram – ECG ) يتم من خلال جهاز يقوم بتسجيل التغيرات فى كهرباء القلب على شريط من الورق.

ويستكمل د. الوكيل قائلا "هناك العديد من الأمراض التى تصيب القلب وكل مرض منها يظهر بشكل مختلف فى رسم القلب".

دور فحص رسم القلب فى تشخيص أمراض القلب

>وأشار د. الوكيل قائلا "يمكن عن طريق رسم القلب تشخيص أمراض عديدة أهمها":>1) قصور الشرايين التاجية.>2) تضخم عضلة القلب.>3)انقطاع توصيل النبضات فى الأجزاء المختلفة للقلب.>4) بالإضافة لمختلف أنواع الأمراض التى تصيب انتظام ضربات القلب، فعلى سبيل المثال فى مرض قصور الشرايين التاجية يتسبب ضعف وصول الدم لجزء معين من عضلة القلب فى تغير مسار النبضات الكهربائية بعيدا عن هذه المنطقة المصابة، ويظهر هذا على هيئة تغير مميز فى شكل تموجات رسم القلب.>5)فى بعض الأحيان، مثل حالة قصور الشرايين التاجية، لا تكون التغيرات فى رسم القلب واضحة فى الحالة العادية، مما يستلزم إجراء رسم قلب بالمجهود.