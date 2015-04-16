أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شرطة الكهرباء تضبط 7399 قضية سرقة تيار وتنفيذ 568 جنحة حبس فى 24 ساعة

Google+ Print
شرطة الكهرباء تضبط 7399 قضية سرقة تيار وتنفيذ 568 جنحة حبس فى 24 ساعة شرطة الكهرباء تضبط 7399 قضية سرقة تيار وتنفيذ 568 جنحة حبس فى 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع كل مديريات الأمن حملات أمنية موسعة لضبط الباعة الجائلين والخارجين عن القانون، ممن يعملون على سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانونية مثل التى يقوم بها الباعة الجائلون وبعض المتاجر والمحال والعقارات المخالفة.

وأسفرت الحملات التى تمت خلال 24 ساعة، عن ضبط 7399 قضية سرقة تيار كهربائى من بينها 40 قضية لكبار المشتركين، و39 مخالفة شروط التعاقد وتحصيل 6286 غرامة سرقة تيار كهربائى و15 مخالفة شروط التعاقد وتنفيذ 568 حكم حبس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365