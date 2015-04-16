شرطة الكهرباء تضبط 7399 قضية سرقة تيار وتنفيذ 568 جنحة حبس فى 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع كل مديريات الأمن حملات أمنية موسعة لضبط الباعة الجائلين والخارجين عن القانون، ممن يعملون على سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانونية مثل التى يقوم بها الباعة الجائلون وبعض المتاجر والمحال والعقارات المخالفة.

وأسفرت الحملات التى تمت خلال 24 ساعة، عن ضبط 7399 قضية سرقة تيار كهربائى من بينها 40 قضية لكبار المشتركين، و39 مخالفة شروط التعاقد وتحصيل 6286 غرامة سرقة تيار كهربائى و15 مخالفة شروط التعاقد وتنفيذ 568 حكم حبس.