جيران قاتل أسرته ببنى سويف:تمتعوا بالاحترام ولم يمارسوا السحر كما زعم المتهم

قال شحاتة أمين عبد الله 52 سنة موظف بالوحدة الصحية بقرية إهوه بمركز بنى سويف أحد جيران الشاب المتهم بقتل والده وأمه وشقيقته فى قرية إهوه بمركز بنى سويف، إن الأسرة كانت تتمتع باحترام وتقدير الأهالى، لافتاً إلى أن والد القاتل من عائلة شهيرة ومتواضع ويحترم الجميع محافظاً على الصلاة، ولا يعملون بالسحر أو الشعوذة كما زعم المتهم.

وأضاف فى تصريحات خاصة أن الأم من عائلة معروفة وتتمتع بخلق رفيع وعلاقة طيبة بجيرانها، كما أن ابنتها ذات خلق طيب وتمت خطبتها منذ أسبوع.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن بنى سويف قد تلقى إخطاراً من العميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية بإبلاغ رئيس نقطة شرطة قرية إهوه الملازم أول أحمد فتحى عن قيام عادل عبد العظيم سعد على 21 سنة بقتل 3 من أسرته هم والده وأمه وشقيقته.

وانتقل الرائد محمود الشريف رئيس مباحث مركز بنى سويف إلى القرية وتبين من التحريات الأولية أن الجانى يتعاطى مخدرات وسبق اتهامه فى قضية شروع فى قتل رقم 79/ 2010 وتشاجر مع والده وتدخلت أمه وشقيقته فقتلهم جميعاً مستخدما آلة حادة ( بلطة) مهشماً رؤوسهم، وقامت النيابة بمعاينة مسرح الجريمة والجثث الثلاثة وقامت سيارة الإسعاف بنقلهم إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام، وقرر محامى عام النيابات انتداب الطبيب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة قبل التصريح بدفن الجثث.

- المتهم بقتل والده وأمه وشقيقته فى بنى سويف: أسرتى كفار يمارسون السحر ويؤذون الناس.. وأهالى القرية: القاتل مضطرب نفسيًا ومتهم فى قضية شروع فى قتل منذ سنوات وأسرته تمتاز بحسن الخلق ولا يسحرون

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