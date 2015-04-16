12 فائدة للتفاح الأخضر أهمها تفتيت الحصوات والوقاية من أمراض القلب والسرطان

التفاح من الفواكه ذات الطعم المميز، وتتعدد ألوانه وأنواعه، فهناك الأخضر والأحمر والأصفر، والنوع المصرى والأمريكى.

وللتفاح الأخضر فوائد متعددة تتحدث عنها الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، مؤكدة على دوره فى التخلص من الوزن الزائد "السمنة"، وهذه الفوائد هى:

>1- يحتوى التفاح الأخضر على نسبة عالية من الألياف، تساعد على تخلص الجسم من السموم المتراكمة.

>2- يحد من ارتفاع نسبة الكولسترول فى الجسم، ويعمل على تنظيمه.

>3- يحد من الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

>4- يخلصك من الإصابة بالإمساك.

>5- يعالج الإصابة بالإسهال.

>6- يساعد التفاح الأخضر على تفتيت الحصوات المرارية.

>7- يقوى الجهاز المناعى فى الجسم، ويحد من الإصابة بنزلات البرد أو أمراض الشتاء.

>8- يهدى السعال.

>9- يسهل إفراز البلغم.

>10- يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تساعد على الحد من الإصابة بأمراض السرطان.

>11- يرجع احتواؤه على نسبة عالية من الألياف، فإنه يعد علاجا فعالا فى استعادة نضارة البشرة، ويحد من ظهور التجاعيد بها.

>12- ينصح بتناوله لمن يريد التخلص من الوزن الزائد.