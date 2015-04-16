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"مسئول": استقالة وسيط الأمم المتحدة فى اليمن جمال بنعمر

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"مسئول": استقالة وسيط الأمم المتحدة فى اليمن جمال بنعمر "مسئول": استقالة وسيط الأمم المتحدة فى اليمن جمال بنعمر
قدم وسيط الامم المتحدة فى اليمن جمال بنعمر استقالته، حسب ما أعلن الأربعاء مسؤول فى الامم المتحدة فى وقت يشن تحالف بقيادة غارات جوية على المتمردين الحوثيين الشيعة منذ اكثر من ثلاثة اسابيع.

وقال المسؤول الذى فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان بنعمر "اعرب عن رغبته فى ترك منصبه" كمستشار خاص للامين العام للامم المتحدة بان كى مون من أجل اليمن.
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