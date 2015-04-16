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بن عمر يعتزم الاستقالة وموريتاني قد يخلفه

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بن عمر يعتزم الاستقالة وموريتاني قد يخلفه بن عمر يعتزم الاستقالة وموريتاني قد يخلفه

جمال بن عمر

قال مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة، الأربعاء، إن مبعوث المنظمة الدولية الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، يعتزم الاستقالة، وإن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يدرس تعيين دبلوماسي موريتاني في المنصب.

وأوضح دبلوماسيون غربيون بالأمم المتحدة أن بن عمر -وهو دبلوماسي مغربي مخضرم- “كان متساهلا مع الحوثيين، من وجهة نظر الدول الخليجية”، التي تشارك في ضربات جوية تقودها على مواقع الحوثيين في اليمن، تحت اسم عاصفة الحزم.

ولم يتضح متى سيتولى الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد المنصب. وقال المصدر الدبلوماسي بالأمم المتحدة، إن التعيين لم يتأكد حتى الآن.

وقال دبلوماسي غربي إن ولد شيخ أحمد، هو أحد بضعة أسماء مرشحة للمنصب، مضيفا أن قرارا نهائيا لم يتخذ حتي الآن. وقال دبلوماسيون إن من المعروف منذ اشهر أن بن عمر يريد ترك المنصب.

سكاى نيوز

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