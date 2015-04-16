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المرشد يتفقد لجان تسجيل الطلبة في «نور» بالأسواق

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المرشد يتفقد لجان تسجيل الطلبة في «نور» بالأسواق المرشد يتفقد لجان تسجيل الطلبة في «نور» بالأسواق

    تفقد "محمد المرشد" -المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض المكلف- لجان تسجيل الطلاب والطالبات في نظام نور والتي وضعتها الإدارة في عدد من أسواق الرياض في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وزار المرشد لجان التسجيل في سوق غرناطة مول شرق الرياض للوقوف على أدائها، وكان في استقباله "عليوي العليوي" -مدير إدارة تقنية المعلومات بمنطقة الرياض-، و"محمد السماري" -المشرف على اللجان الرجالية-، و"رانية النشمي" -المشرفة على اللجان النسائية-. وفي نهاية الزيارة قدم شكره وامتنانه للمشرفين القائمين على جميع اللجان وعلى أعضاء اللجنة الرجالية والنسائية.

وقال العليوي إن الإدارة إيماناً منها بضرورة التواصل مع المجتمع وتقديم الخدمات والتيسير عليهم في عملية قبول أبنائهم وبناتهم المستجدين في الصف الأول الابتدائي وضعت فرق المساعدة في القبول في خمس أسواق تولت مساعدة ولي أمر الطالب والطالبة في قبول الطالب في برنامج نور ممن يصعب عليهم ذلك.

وأشار إلى أن فريق الدعم الفني بإدارة تقنية المعلومات بالتعاون مع إدارة الاختبارات والقبول أطلقوا هذه المبادرة للمساهمة بتسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي عبر برنامج نور، مؤكداً على حرص "تعليم الرياض" على توفير هذه الخدمة تسهيلاً لإجراءات تسجيل الطلاب والطالبات في أي موقع أو مكان.

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