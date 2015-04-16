محافظ ينبع يقف على استعدادات تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي

قام محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم بجولة تفقدية على مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحافظة الواقعة بطريق ينبع النخل، حيث كان باستقباله لدى موقع المحطة مدير فرع المياه بالمحافظة المهندس مروان السيد وعدد من منسوبي الفرع والمقاول المشرف على تشغيل المحطة.

وفور وصول المهندس السليم قام بجولة على المحطة اطلع من خلالها على ما تم تجهيزه من أعمال استعدادا للبدء في التشغيل للمحطة حيث تضمنت الجولة مصب شاحنات نقل المياه (سعة 16 شاحنة) في وقت واحد ووحدة المصافي الدقيقة ووحدة عزل الرمال والزيوت والشحوم ووحدة ازالة الفسفور واحواض التهوية البيلوجية واحواض الترسيب النهائي ووحدة الفلاتر والتعقيم بالاشعة الفوق بنفسجية ووحدة التعقيم باللكلور.

كما شملت الجولة ايضا خزان المياه المنقاة الذي يحتوي على مضخات الري للاستفادة منها في ري المزروعات ووحدة معالجة المياه لتحويلها لاسمدة للاستفادة منها في عمليات الزراعة.

كما تضمنت الجولة ايضا غرفة التحكم الرئيسية بمقر المحطة اطلع خلالها على كيفية تشغيل المحطة وما يقوم به الفنيون من اعمال لتشغيل المحطة.

وفي ختام الجولة قدم المهندس السليم الشكر للقائمين على عمل المحطة مؤكدا أهمية تشغيل المحطة وفق ما هو مخطط له والمحافظة على البيئة والحد من التلوث الناجم عن تفريغ مياه الصرف الصحي الخام في البحيرة الواقعة بطريق ينبع النخل.

كما طالب العاملين بالمحطة بأهمية البدء باستكمال اعمال مياه الصرف الصحي عن طريق الناقلات ليتم معالجتها معالجة ثلاثية ومن ثم يمكن الاستفادة من المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء والأشجار وميادين المحافظة.

تجدر الاشارة الى ان المحطة تعد احد المشروعات التي قامت المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذها بقيمة اجمالية تقدر ب 130 مليون ريال حيث تتضمن المحطة العمل بنظام المعالجة البيولوجية بواسطة وبطاقة انتاجية تبلغ 60 الف متر مكعب تصل الى 100 ألف متر مكعب يوميا في اوقات الذروة.