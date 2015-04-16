المقبل يبحث أوجه التعاون في مجالات النقل مع القائم بالأعمال الروماني

المقبل خلال لقائه القائم بالأعمال الروماني في المملكة

الرياض - واس

استقبل وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل في مكتبه بالوزارة أمس القائم بالأعمال الروماني لدى المملكة محي كومان.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث أوجه التعاون في مجالات النقل بين المملكة ورومانيا.