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رئيس جمعية القلب السعودية ينضم لمستشفى د. سليمان الحبيب

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رئيس جمعية القلب السعودية ينضم لمستشفى د. سليمان الحبيب رئيس جمعية القلب السعودية ينضم لمستشفى د. سليمان الحبيب

    انضم مؤخراً لمستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي وطبقاً لنظام الإعارة بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن فايز الحبيب رئيس جمعية القلب واستشاري قسطرة القلب للكبار والأستاذ المشارك بكلية الطب ومركز الملك فهد لأمراض وجراحة القلب.

والدكتور خالد الحبيب حاصل على زمالة الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحيين في الأمراض الباطنية من جامعة The University of British Columbia UBC كما أنه حاصل على زمالة مركز القلب بجامعة أوتوا (UOHI) وقسطرة القلب من جامعة ألبرتا بكندا (UofA).

ويمتلك الدكتور خالد الحبيب خبرة كبيرة في تشخيص وعلاج كافة أمراض القلب للكبار، والتخصص الدقيق في علاج تصلب شرايين القلب بالقسطرة العلاجية عن طريق شريان الذراع والتي أثبتت فعاليتها في تقليل الإصابة بالنزيف ومضاعفات القسطرة.

وقد شغل د. الحبيب سابقاً رئاسة وحدة القلب للكبار بمركز الملك فهد للقلب.

وقد ساهم د. خالد الحبيب بدور كبير بدفع عجلة البحث العلمي في مجال القلب بالمملكة خلال الحقبة الماضية، إذ كان الباحث الرئيسي لدراسات مسحية وطنية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة في مجال الذبحة الصدرية وجلطات القلب الحادة وضعف عضلة القلب، والتي تم نشر نتائجها في مجلات علمية عديدة محلية ودولية. كما كان ولا يزال الباحث الرئيسي للدراسات المسحية لأمراض شرايين القلب الحادة بدول الخليج العربية.

ويأتي انضمام الدكتور خالد الحبيب سعياً من مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لاستقطاب أكثر الأطباء خبرة وكفاءة مهنيةً وتأهيلاً علمياً عالياً، وذلك للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية والحرص على تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى ومراجعي مستشفيات مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية.

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