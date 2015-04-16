دراسة في جامعة الطائف تؤكد ارتباط السجائر الإلكترونية بالسرطان

أثبتت دراسة حديثة قام بها فريق بحثي بكلية الصيدلة - جامعة الطائف برئاسة الدكتور سمير سلامة أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية بالكلية بالتعاون مع الدكتور روبرت سنابكا الأستاذ بكلية الطب جامعة ولاية اوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية أن تدخين السجائر الإلكترونية قد يؤدى الى الإصابة بالسرطان.

من جانبه أوضح د. سمير سلامة أن السجائر التقليدية تحتوى على النيكوتين إضافة الى ما يقرب من ستة آلاف مركب ضار، وتعرض أنسجة الرئة الى ما يقرب من ترليون مشتق حر ضار، وأن السجائر الإلكترونية تحتوى فقط على مادة النيكوتين ويتم تداولها بديلاً للسجائر التقليدية وذلك لتخفيف الآثار الضارة للمواد الأخرى الموجودة داخل السجائر التقليدية.

وأضاف أن الدراسة الحالية أثبتت أن مادة النيكوتين الموجودة بالسجائر الإلكترونية ليست آمنة على الخلايا الحية حيث تستطيع تدمير بروتين PCNA وهو من البروتينات المسؤولة عن إصلاح خلل المادة الوراثية DNA ما يجعل الخلايا عرضة الى التحول الى خلايا سرطانية.

وأشار د. سلامة الى أن هذا التدمير لا يقتصر فقط على خلايا الرئتين بل يمتد الى باقى أعضاء الجسم حيث يستطيع النيكوتين الانتقال من الرئة خلال الدم ليصل الى الأعضاء الاخرى مثل الخلايا الكُلوية محدثا تدميرا مماثلا، مبيناً أن هذه الدراسة أثبتت أيضاً أن تناول فيتامين سي يستطيع ان يقلل من الآثار المدمرة لمادة النيكوتين.

يذكر أن نتائج هذا البحث قد تم نشرها في واحدة من الدوريات العلمية المرموقة ولقيت تقديرا كبيرا وأصداء واسعة بين المتخصصين في هذا المجال.

من جانب آخر أوضح عميد كلية الصيدلة بجامعة الطائف الدكتور إبراهیم مغربي، أن كلية الصيدلة لديها عدد من الباحثين المتميزين وعدد كبير من الوحدات البحثية في مجالات البحوث الصيدلية المختلفة ما يوفر بيئة بحثية جيدة، مبيناً أنه تم وضع خطة طموحة لدعم البحث العلمي وتشجيع الباحثين للتوصل لحلول جديدة للمشكلات الصحية بالمجتمع وهو دور أساسي للكلية تضعه نصب أعينها وفي صدارة أولياتها.