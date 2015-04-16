موجز الصحافة المحلية: الإرهاب يقتل طلاب الكلية الحربية

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "الإرهاب يقتل طلاب الكلية الحربية"، وتفاصيل استشهاد طالبين من الكلية الحربية وإصابة 5 آخرين فى انفجار قنبلة بمحيط استاد كفر الشيخ، وتنفرد الجريدة بحوار مطول مع السياسى اللبنانى سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، المرشح لانتخابات الرئاسة، يتحدث خلاله عن رؤيته لدور الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة مصر إلى مكانتها ودورها التاريخى فى المنطقة العربية، بعد القضاء على حكم الإخوان، فضلًا عن تطرقه إلى العديد الملفات العربية والإقليمية ومن بينها الحرب فى اليمن، ورؤيته لمخططات إيران وتركيا فى المنطقة العربية.

وقالت جريدة "الأهرام" إن مجلس الوزراء فى اجتماعه وافق أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب على التعديلات التشريعية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، وقبيل رئاسته الاجتماع الأسبوعى للحكومة أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات صحفية أمس أنه عرض مشروع قانون الانتخابات فى صورته النهائية على الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل إقراره من مجلس الوزراء حتى يأخذ دورة إصداره بشكل قانونى.

وكشفت جريدة "الأخبار" عن توجيه أجهزة الأمن ضربة استباقية ناجحة لجماعة الإخوان الإرهابية، تحت إشراف اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وضبطت خليتين تابعتين لتنظيم "جند أنصار الله" بالإسكندرية والشرقية يضمان 21 إرهابيا، قبل تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية وتم ضبط جهاز كمبيوتر يحوى أحد الوسائط الإلكترونية مسجل عليه 3200 ملف تشرح مخططات ضرب منشآت الوطن والشرطة والقوات المسلحة، كما ضبطت القوات مخزنا للتنظيم الإرهابى بداخله 52 بندقية آلية و5 آلاف طلقة رصاص، إلى جانب كميات من العبوات المتفجرة وكمية من القمصان الواقية، كما داهمت القوات مصنعين بالشرقية لتصنيع العبوات المتفجرة، وعثرت على 54 قنبلة معدة للتفجير وعشرات الدوائر الكهربائية وكميات من المواد الكيميائية، اعترف أعضاء الخليتين بأنه تم التحالف بين عناصر من تنظيمى أنصار بيت المقدس والقاعدة لتشكيل المجموعة التنفيذية التى أطلقوا عليها "جند أنصار مصر".

ونقلت جريدة "المصرى اليوم" تحديد محكمة استئناف القاهرة، جلسة 6 يونيو المقبل، أمام الدائرة 26 شمال القاهرة، لبدء نظر القضية المتهم فيها ضابطا الأمن الوطنى بتعذيب المحامى كريم حمدى حتى الموت، داخل قسم شرطة المطرية، وصدر القرار برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس المحكمة، كانت "المصرى اليوم" انفردت قبل أسبوع بنشر نص أقوال المتهمين ومسئولى قسم الشرطة، وقال الضابطان بالتحقيقات، إنهما لم يعذبا الضحية ولم يجبراه على الاعتراف، لأنه اعترف لضباط المباحث الجنائية بجرائمه، فيما قال مأمور السجن فى تحقيقات النيابة، أن ضابطى الأمن الوطنى حضرا إلى القسم وحققا مع المتهم فى غرفة المأمور، وأنه فوجئ وباقى أفراد القسم بتعرض المحامى المحتجز للضرب بعد انتهاء التحقيق، معه من قبل الضابطين أحمد أنور ومحمد عمر، وأوضحت التحقيقات أن المجنى عليه صدر ضده قرار ضبط وإحضار، بعد اعتراف متهم آخر ينتمى لجماعة الإخوان، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بحوزته أسلحة نارية، بتورط كريم حمدى فى أعمال عنف تشهدها البلاد، وأنهما يتبعان اللجان النوعية المكلفة بارتكاب جرائم روعت الشعب.

ونشرت جريدة "الشروق" قرار وزير التربية والتعليم، محب الرافعى، بإحالة بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومعها مدير عام إدارة الهرم التعليمية وجميع المسئولين المشاركين فى واقعة حرق الكتب داخل فناء مدرسة "فضل الحديثة" إلى التحقيق.

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