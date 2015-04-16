بالصور.. تدريبات الشرطة النسائية على الرماية بالذخيرة الحية بـ"أبو زعبل"

شارك مجموعة من عناصر الشرطة النسائية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فى البرنامج التدريبى الدورى للشرطة النسائية، حيث تم تدريبهم على الرماية بالذخيرة الحية داخل مركز تدريب "أبو زعبل"، وذلك ضمن برنامج الرماية الجديد .

وعمل عناصر الشرطة النسائية المشاركين فى التدريبات، بقيادة اللواء رقية حمزة الصيفى رئيس قسم حقوق الإنسان والمشرف العام على الشرطة النسائية وعربات السيدات بإدارة شرطة مترو الأنفاق، على الرماية بالذخيرة الحية ضمن برنامج الرماية الجديد، كما تم تدريبهن على الرماية على الطبنجة 9 مم طويل، والرشاش الهيكلر، والبندقية الآلية بنظام الوضع الفردى ونظام الدفعات .

ومن جانبه أكد اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أن الشرطة النسائية دورها لا يقل أهمية عن دور الضباط والأفراد المعينين بالخدمات المختلفة، وأن دورهن إيجابى خاصة بعربات السيدات بمترو الأنفاق وتقليل الظواهر السلبية، وأن التدريب الذى يتم تلقينهن عليه يتم على أيدى معلمين ومدربين من الضباط والأفراد المؤهلين فى مجال التدريب سوف يتم بصورة مكثفة لامتلاكهن القدرة والمهارة على مواجهة المسلحين والمجرمين وجميع أنواع الخارجين عن القانون .

ويأتى ذلك وفقاً للبرنامج التدريبى الدورى والتكرارى تزامناً مع تطوير التسليح الشخصى للضباط والضابطات والأفراد لرفع كفاءتهن المهارية على التصويب والرماية الحية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى الذى وجه بتفعيل دور الشرطة النسائية داخل المنشآت التابعة للإدارة والشرطيات المنتدبات للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من جهات مختلفة، والتأكد على مشاركتهن وتدريبهن على مستوى على من التقنية المهارية .



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تدريب عناصر الشرطة النسائية على الرماية بالذخيرة الحية



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التدريب يتم ضمن البرنامج التدريبى الدورى للشرطة النسائية بمركز تدريب أبى زعبل



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البرنامج شمل التدريب على الطبنجة 9 مم والرشاش الهيكلر والبندقية الآلية



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مدير شرطة النقل والمواصلات أكد دور الشرطة النسائية فى حفظ الأمن



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الشرطة النسائية خلال التدريب



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التدريبات تتم على يد ضباط مؤهلين فى مجال التدريب

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