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اليوم.. وزراء الرى والزراعة والتنمية المحلية فى الغربية لافتتاح "مشروعك"

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اليوم.. وزراء الرى والزراعة والتنمية المحلية فى الغربية لافتتاح "مشروعك" اليوم.. وزراء الرى والزراعة والتنمية المحلية فى الغربية لافتتاح "مشروعك"
يستقبل سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، اللواء عادل لبيب وزير التنميه المحلية، والدكتور حسام المغازى وزير الرى، والدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، وذلك لافتتاح مقرات "مشروعك" بمدينتى طنطا والمحلة الكبرى.

كان وزير التنمية المحلية قد أعلن فى تصريحات صحفية له، أن المحافظين هم المسئولون مباشرة عن تذليل أى عقبات فى تنفيذ المشروعات الصغيرة من خلال "مشروعك"، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لمشروعك فى كل محافظة، برئاسة المحافظ، لمتابعة كل التفاصيل الخاصة "بمشروعك" فى كل محافظة.

وأشار إلى أن فروع مبادرة مشروعك بالمحافظة تتضمن ممثلا عن الإدارة المحلية وبنوك والأهلى والتنمية والائتمان الزراعى، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية الأخرى المشاركة فى إصدار تراخيص المشروعات، إضافة إلى ممثل عن المجتمع المدنى من شباب القرية أو المركز أو الحى المعروف عنهم بالنزاهة والتعاون مع الجميع.

وأكد لبيب أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" لن يقتصر على الشباب فقط، لكنه موجه لجميع الأعمار لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى كل القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتسويقية، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة محل تركيز معظم حكومات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وتعتبر هى الأصل فى تطور الاقتصاد من خلال تحولها، فيما بعد إلى مشروعات متوسطة وكبيرة أو بالأفكار التى تقدمها.

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