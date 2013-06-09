أخبار عاجلة

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

مدير أمن الميناء: الفوج السياحي الإيراني لم يغادر مصر عبر مطار القاهرة

Google+ Print
مدير أمن الميناء: الفوج السياحي الإيراني لم يغادر مصر عبر مطار القاهرة مدير أمن الميناء: الفوج السياحي الإيراني لم يغادر مصر عبر مطار القاهرة

كتب : حسن حسين منذ 3 دقائق

نفى اللواء مجدي اليسري، مدير أمن مطار القاهرة الدولي، إقلاع أي طائرات من مطار القاهرة على متنها سياح إيرانيون في طريق عودتهم لبلادهم.

يذكر أن الاتفاق الموقع بين وزارتي السياحة في البلدين يقضي بهبوط وإقلاع السياح الإيرانيين من مطارات جنوب ، حيث وصل الفوج السياحي الثاني الإيراني إلى مصر عبر مطار أسوان الدولي، أواخر مايو، وغادر الفوج من مطار الأقصر الدولي.

كانت أنباء تواترت صباح اليوم، عن مغادرة فوج سياحى إيراني مكون 132 سائحًا من مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، على متن الطائرة التابعة لشركة "آير ممفيس" الخاصة والمملوكة لرجل الأعمال رامي لكح، بعد جولة سياحية فى مصر شملت زيارة المعالم السياحية والأثرية في الأقصر وأسوان والغردقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد