مدير أمن الميناء: الفوج السياحي الإيراني لم يغادر مصر عبر مطار القاهرة

كتب : حسن حسين منذ 3 دقائق

نفى اللواء مجدي اليسري، مدير أمن مطار القاهرة الدولي، إقلاع أي طائرات من مطار القاهرة على متنها سياح إيرانيون في طريق عودتهم لبلادهم.

يذكر أن الاتفاق الموقع بين وزارتي السياحة في البلدين يقضي بهبوط وإقلاع السياح الإيرانيين من مطارات جنوب مصر، حيث وصل الفوج السياحي الثاني الإيراني إلى مصر عبر مطار أسوان الدولي، أواخر مايو، وغادر الفوج من مطار الأقصر الدولي.

كانت أنباء تواترت صباح اليوم، عن مغادرة فوج سياحى إيراني مكون 132 سائحًا من مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، على متن الطائرة التابعة لشركة "آير ممفيس" الخاصة والمملوكة لرجل الأعمال رامي لكح، بعد جولة سياحية فى مصر شملت زيارة المعالم السياحية والأثرية في الأقصر وأسوان والغردقة.