ندوة بمجمع إعلام طنطا بعنوان "مصر المستقبل التحديات والأمن القومى"

فى إطار الدور التثقيفى والتنويرى والوطنى للهيئة العامة للاستعلامات، واستعدادًا لاحتفالات مصر بعيد تحرير سيناء، نظم أمس الأربعاء مجمع إعلام طنطا "ملتقى إعلامى" تحت عنوان "مصر المستقبل التحديات والأمن القومى" بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة طنطا تحت رعاية رئاسة جامعة طنطا ومحافظة الغربية.

وحاضر فى الملتقى اللواء دكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة السابق، وماهر عباس نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور خالد الفخرانى وكيل كلية الآداب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور إبراهيم سعيد رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب، والدكتور عونى قنديل رئيس اتحاد الإعلاميين الأفارقة رئيس تحرير وكالة "عرب نيوز"، وصلاح عبد الصبور رئيس الاتحاد العربى للصحافة الإلكترونية، والدكتورة ميرفت سليمان أستاذ العلاقات العامة والإعلام بكلية الآداب شعبة الإعلام، وبحضور فاطمة الدمرداش وكيل وزارة الإعلام لوسط وشرق الدلتا وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا.

وافتتح اللقاء بالسلام الوطنى ثم بكلمة دكتورة ميرفت سليمان، حيث أوضحت أهمية الأمن فى حياة الإنسان ودعت إلى التوحد والقضاء على الفرقة.

وأوضحت فاطمة الدمرداش دور هيئة الاستعلامات فى التعريف ورفع الوعى لدى الشباب بالاتصال المباشر، كما أوضحت أهداف الملتقى بتوضيح قيمه العسكرية المصرية والتحديات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا، وأكدت أن ثورة 30 يونيو قد أسقطت مخططا عالميا لإسقاط مصر.

وأوضح الدكتور إبراهيم سعيد أن الأمن مسئولية كل مواطن وليس الجيش والشرطة فقط، وعلى كل منا أن يقوم بدوره.

وأعطى اللواء دكتور مصطفى هدهود ملخصا سريعا لتاريخ الجيش المصرى، مارًّا بالحروب التى خاضها والتفاف الشعب خلفه حتى بعد هزيمة يونيو.



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المتحدثون خلال الندوة



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دكتور مصطفى هدهود وعدد من الحضور



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الدكتور خالد الفخرانى وكيل كلية الآداب لشئون البيئة