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علوم الإسكندرية تصل للتصفيات النهائية بمسابقة "مختبر الشهرة" للابتكار

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علوم الإسكندرية تصل للتصفيات النهائية بمسابقة "مختبر الشهرة" للابتكار علوم الإسكندرية تصل للتصفيات النهائية بمسابقة "مختبر الشهرة" للابتكار
نجحت سارة هشام بدر إحدى خريجات برنامج جيولوجيا البترول - كلية علوم - جامعة الإسكندرية فى التأهل للأدوار النهائية فى مسابقة مختبر الشهرة (FameLab) لهذا العام، والتى ينظمها برنامج البحوث والتنمية والابتكار التابع لوزارة البحث العلمى والممول من الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى وستجرى المسابقة النهائية السبت القادم 18 إبريل 2015.

من جهة أخرى ينظم قسم الكيمياء بكلية العلوم ورشة عمل بعنوان "السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى"، وذلك تحت رعاية أ.د.محمد إسماعيل عميد الكلية، فى الفترة من 18 : 19 أبريل المقبل ويحاضر فيها خبراء من جامعة الإسكندرية والشركات الصناعية.

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