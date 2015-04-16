حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/4/16

من مميزات مواليد برج القوس أنهم كرماء إلى أبعد الحدود ودائمًا يبذلون الكثير لإسعاد وإرضاء كل من حولهم. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>ستواجه بعض المشاكل فى حياتك العملية حاول أن تتحلى بالصبر حتى تتجاوز هذه المشاكل وتعبر إلى بر الأمان، ستكون الفترة المقبلة صعبة وشاقة ولكن سيكون الفرج نهاية الطريق. توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>يحاول الحبيب طرق الباب من جديد أمنحه الفرصة لذلك فقد يكون الوقت ملائمًا لـ"لم الشمل" والاستمرار فى الحياة التى كانت موجودة من فترة، تعلم من الماضى وأجعل الدروس السابقة أمامك حتى لا تخطئ من جديد.

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شبكةعيونالإخبارية

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