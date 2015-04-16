حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/4/16

من عيوب مواليد برج العقرب أنهم لا يرون إلا أنفسهم فى المرآة يشعرون أن الدنيا خلقت لهم وأنهم محور الكون.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ستكون الفترة المقبلة مزدهرة بالأعمال حاول أن تسعى جاهدًا لكسب ثقة من حولك فى العمل فالفرصة لا تأتى مرتين، وكن حريصًا على كسب الصداقات الجادة حتى تتجنب غدر الأعداء.
>دائمًا ما تكسب معركتك مع الحبيب مما يجعلك فى موقف قوة على الدوام، حاول أن تبذل بعض الجهد لتعطى مثلما تأخذ حتى لا تخسر من يحبونك.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية
>ستكون الفترة المقبلة مزدهرة بالأعمال حاول أن تسعى جاهدًا لكسب ثقة من حولك فى العمل فالفرصة لا تأتى مرتين، وكن حريصًا على كسب الصداقات الجادة حتى تتجنب غدر الأعداء.
توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية
>دائمًا ما تكسب معركتك مع الحبيب مما يجعلك فى موقف قوة على الدوام، حاول أن تبذل بعض الجهد لتعطى مثلما تأخذ حتى لا تخسر من يحبونك.