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حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/4/16

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حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/4/16 حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/4/16
من عيوب مواليد أنهم لا يرون إلا أنفسهم فى المرآة يشعرون أن الدنيا خلقت لهم وأنهم محور الكون.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية


>ستكون الفترة المقبلة مزدهرة بالأعمال حاول أن تسعى جاهدًا لكسب ثقة من حولك فى العمل فالفرصة لا تأتى مرتين، وكن حريصًا على كسب الصداقات الجادة حتى تتجنب غدر الأعداء.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية


>دائمًا ما تكسب معركتك مع الحبيب مما يجعلك فى موقف قوة على الدوام، حاول أن تبذل بعض الجهد لتعطى مثلما تأخذ حتى لا تخسر من يحبونك.

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مصر 365

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