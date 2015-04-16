حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/4/16

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

من أكبر عيوب مواليد برج "العذراء" أنهم يرون الدنيا تسبح فى موجة من الرومانسية الطاغية ما يؤثر على باقى النواحى فى حياتهم، فدائمًا يطمحون للمثالية وكأنهم يعيشون فى المدينة الفاضلة.>أنت مجتهد فى عملك وتحاول أن تقدم كل ما هو جديد ومبتكر وهذا سيكون محل تقدير مديرك وجميع زملائك، أصبح لديك خبرات كثيرة فى مجالات العمل المختلفة ما يجعلك قادرًا على قيادة فريق عملك بجدارة وتحقيق إنجازات كبيرة ومهمة فى محيطك العملى.>تتأثر بأفعال الحبيب السلبية ما يتسبب لك فى إزعاج يؤثر على نفسيتك حاول أن تتجاوز العقبات والمشاكل وتبدأ صفحة جديدة خالية من المشاكل فهذا سيضفى على حياتكم شعور جميل.