حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/4/16

يوصف مواليد برج السرطان بأنهم "أيقونة" الذكريات تحمل ذاكرتهم الكثير من التفاصيل عن كل مراحل حياتهم وما مر بها من مواقف سعيدة وحزينة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>هناك أخبار سعيدة فى طريقها لك هذا اليوم، ستفاجئك الأقدار ببعض الأمور التى تمنيت أن تحدث، كن على يقين أن لكل مجتهد نصيب.
>يعتبر الخميس فرصة جيدة أن تقضى وقت مع الحبيب، لا تترد فقد كانت الأيام الماضية مشحونة بالقدر الكافى، حاول أن تأخذ هدنة من المشاكل حتى يكون هناك تصليح للأمور.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية
>هناك أخبار سعيدة فى طريقها لك هذا اليوم، ستفاجئك الأقدار ببعض الأمور التى تمنيت أن تحدث، كن على يقين أن لكل مجتهد نصيب.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية
>يعتبر الخميس فرصة جيدة أن تقضى وقت مع الحبيب، لا تترد فقد كانت الأيام الماضية مشحونة بالقدر الكافى، حاول أن تأخذ هدنة من المشاكل حتى يكون هناك تصليح للأمور.